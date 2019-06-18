Завалить деньгами: "Манчестер Юнайтед" готов на все ради сохранения главной звезды

Как сообщает champonat,com , манкунианцы готовы платить французскому футболисту £ 500 тысяч фунтов в неделю (около € 560 тыс. в неделю), чтобы тот остался в команде.

В настоящее время Погба зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» около 290 тысяч фунтов в неделю. Напомним, что ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса», «Реала» и «Пари Сен-Жермен». Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года. Сам Погба неоднократно заявлял о желании сменить клуб, а главными претендентами на француза являются его бывший клуб, туринский "Ювентус" и мадридский "Реал".