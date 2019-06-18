Вт, 18.06.2019
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  • Завалить деньгами: "Манчестер Юнайтед" готов на все ради сохранения главной звезды

Завалить деньгами: "Манчестер Юнайтед" готов на все ради сохранения главной звезды

Paul Pogba.

ФОТО: Phil Noble / REUTERS

«Манчестер Юнайтед» готов  почти вдвое повысить оклад французскому хавбеку клуба Полю Погба, чтобы сохранить его в составе.

Как сообщаетchamponat,com,  манкунианцы готовы платить французскому футболисту £ 500 тысяч фунтов в неделю (около € 560 тыс. в неделю), чтобы тот остался в команде.

В настоящее время Погба зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» около 290 тысяч фунтов в неделю. Напомним, что ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса», «Реала» и «Пари Сен-Жермен». Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года. Сам Погба неоднократно заявлял о желании сменить клуб, а главными претендентами на француза являются его бывший клуб, туринский "Ювентус" и мадридский "Реал".

В минувшем сезоне 26-летний игрок в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти), а также девяти результативных передач и получил шесть жёлтых карточек.

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