Отстраненные от работы директора Swedbank продолжат получать зарплату

По ее словам, оба отстраненных руководителя банка по-прежнему числятся в списке его работников, и им продолжат платить зарплату в соответствии с трудовым договором до тех пор, пока не закончится внутреннее расследование, в рамках которого Китта и Таммевяли сместили с занимаемой должности.

Элсниц отказалась назвать конкретную причину, по которой совет банка решил произвести перестановки в руководстве, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Накануне также стало известно, что Swedbank покинет и Прийт Перенс, который возглавлял эстонское подразделение шведского банка в 2008-2014 годах, и до настоящего времени входил в совет банка.