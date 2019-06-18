Отстраненные от работы директора Swedbank продолжат получать зарплату

Исполнительный директор эстонской дочерней фирмы Swedbank Роберт Китт и финансовый директор банка Вайко Таммевяли, полномочия которых были накануне приостановлены советом финансового учреждения, продолжат получать зарплату до завершения внутреннего расследования, пишет Rus.ERR со ссылкой на главу совета Swedbank Шарлотт Элсниц.
По ее словам, оба отстраненных руководителя банка по-прежнему числятся в списке его работников, и им продолжат платить зарплату в соответствии с трудовым договором до тех пор, пока не закончится внутреннее расследование, в рамках которого Китта и Таммевяли сместили с занимаемой должности.
Элсниц отказалась назвать конкретную причину, по которой совет банка решил произвести перестановки в руководстве, сославшись на конфиденциальность этой информации.
Накануне также стало известно, что Swedbank покинет и Прийт Перенс, который возглавлял эстонское подразделение шведского банка в 2008-2014 годах, и до настоящего времени входил в совет банка.
Исполняющим обязанности председателя правления и исполнительного директора Swedbank Eesti был назначен Олави Лепп, который до сих пор занимался управлением рисками, а исполняющей обязанности финансового директора и членом правления - Анна Кыутс.