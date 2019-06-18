Вт, 18.06.2019
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  • Фото: в Пярну, в доме изумительной красоты продается ухоженная квартира

Фото: в Пярну, в доме изумительной красоты продается ухоженная квартира

ФОТО: KV.EE

Стильная квартира расположена недалеко от пляжа, в доме со сказочной башенкой, пишет портал Kodustiil.  

Прелестная трехкомнатная квартира площадью 74,1 м2 находится на втором этаже трехэтажного дома, построенного в 1901 году. Несмотря на свой преклонный возраст, квартира прекрасно выглядит. 

ФОТО: KV.EE

Дом был капитально отремонтирован в 2006 году и сейчас является украшением курортной столицы. Квартира состоит из просторной прихожей, большой спальни, гостиной, кухни и ванной. 

ФОТО: KV.EE

В уютном светлом гнездышке два балкона и чудесный вид из окон. Подробная информация об объекте и остальные фотографии находятся на портале недвижимости KV.EE

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