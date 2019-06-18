Фото: в Пярну, в доме изумительной красоты продается ухоженная квартира

Прелестная трехкомнатная квартира площадью 74,1 м2 находится на втором этаже трехэтажного дома, построенного в 1901 году. Несмотря на свой преклонный возраст, квартира прекрасно выглядит.

ФОТО: KV.EE

Дом был капитально отремонтирован в 2006 году и сейчас является украшением курортной столицы. Квартира состоит из просторной прихожей, большой спальни, гостиной, кухни и ванной.

ФОТО: KV.EE