Фото: в Пярну, в доме изумительной красоты продается ухоженная квартира

Стильная квартира расположена недалеко от пляжа, в доме со сказочной башенкой, пишет портал Kodustiil.
Прелестная трехкомнатная квартира площадью 74,1 м2 находится на втором этаже трехэтажного дома, построенного в 1901 году. Несмотря на свой преклонный возраст, квартира прекрасно выглядит.
Дом был капитально отремонтирован в 2006 году и сейчас является украшением курортной столицы. Квартира состоит из просторной прихожей, большой спальни, гостиной, кухни и ванной.
В уютном светлом гнездышке два балкона и чудесный вид из окон. Подробная информация об объекте и остальные фотографии находятся на портале недвижимости KV.EE.