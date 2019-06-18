Трагедия на курорте: ребенок погиб, пока родители спали

Инцидент произошел в гостинице Atlantica Holiday Village в Мармари (Кос, Греция). Тео Трехарн-Джонс из города Мертир Тидфил вместе с большой семьей из десяти человек находился на отдыхе.

Пока мать и отец спали, мальчик вышел из номера, чтобы искупаться в бассейне. Позже ребенка обнаружили без сознания и вытащили из воды. Трехарн-Джонс умер до того, как медработники смогли доставить его в больницу.

Как сообщается, родителей мальчика и менеджера отеля задержали, но потом отпустили. Сотрудники греческой полиции называют это стандартной процедурой при подобных обстоятельствах.

Представители МИД Великобритании утверждают, что связались с местными властями и оказывают поддержку семье погибшего.