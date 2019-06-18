Эстония бьет рекорды по производству молока

«Эстонская промышленность обеспечивает рост отечественной экономики, причем наша активность на местном рынке существенно превышает возможности потребления», отметил Юло Кивине. «Мы ощущаем нехватку рабочих рук и мест сбыта, в такой ситуации наш производственный потенциал задействован далеко не полностью. Производственная эффективность ограничивается этими факторами нехватки работников и покупателей. Поэтому мелкие и крупные производители вынуждены искать альтернативные решения».

«С одной стороны, все просто – следует найти рабочую силу за рубежом, тем более что в Эстонии уже трудятся десятки тысяч таких временных работников. Также следует найти привлекательные экспортные рынки», сказал Юло Кивине. «С другой стороны, эстонская продукция за рубежом не является настолько востребованной, насколько иногда считается в нашей стране. Точнее говоря, существует спрос на качественные пищевые продукты по ценам, которые для нас слишком низки. Международная конкуренция серьезнее таковой в Эстонии, ведь только в пределах своей страны производитель может подчеркивать отечественное происхождение продукции. Производители в других странах тоже нахваливают именно свою, местную продукцию – латвийскую, финскую, немецкую и так далее».

«Залогом успеха за рубежом является отечественный успех», подчеркнул Юло Кивине. «Для Farmi и Tere крайне важно создавать продукцию для эстонского рынка – на радость эстонским потребителям. Разумеется среди таких пищевых продуктов есть и достойные кандидаты на экспорт. Но в разных странах сформировались разные устойчивые привычки питания и для успешных продаж мало лишь подчеркивать происхождение продукции. Люди любят потреблять из года в год одно и то же – проверенно приятные и привычные продукты. Мы не всегда готовы попробовать что-то новое».

«Да, отечественный рынок тоже можно расширять», продолжил руководитель Tere и Farmi. «Нет такого, что люди у нас вдруг начали отворачиваться от молока и молочной продукции. Наоборот, спрос только растет. По данным Департамента статистики, в первом квартале 2019 года потребление питьевого молока увеличилось – уже седьмой год подряд. Хотя в Эстонии и образовалась группировка противников молока, на общем объеме потребления это не отразилось. Многие жители нашей страны высоко ценят молочную продукцию, прекрасно понимая ее полезность для здоровья».

Юло Кивине пояснил, что помимо поиска рынков сбыта компании должны переориентироваться. «В августе исполнится 5 лет с момента введения санкций Европейского Союза против России и ответных российских санкций против ЕС. Закрытие российского рынка поставило эстонскую молочную промышленность в интересное положение и стимулировало ее развитие. Уже недостаточно просто производить молочные продукты – мы должны развивать продукцию с применением инноваций».