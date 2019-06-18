Почему в некоторых садах мы видим обильно цветущие растения, а в других те же цветы выглядят печально?

Так, The Gardener пишет, что люди недооценивают важность удобрений для летних цветов. Их вообще не удобряют или ограничиваются палочками удобрений, которые размещают в горшке. В воду для полива удобрения добавляют тоже очень редко.

Фактически удобрение следует добавлять в воду для полива каждый раз, потому что вода, увлажняя землю, из горшка все-таки выливается, а вместе с ней и питательные вещества. Если делать это не регулярно, то цветам явно будет не хватать питательных веществ.