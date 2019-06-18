Ильмар Томуск предлагает ужесточить предъявляемые к таксистам языковые требования

Закон об общественном транспорте, вступивший в силу в 2015 году, предусматривал, что желающий получить карточку водителя такси должен владеть эстонским языком как минимум на уровне B1. Это означало, что местное самоуправление, которое выдает лицензии для работы в таксоизвозе, должно было убедиться в том, что претенденты на получение карточки таксиста действительно владеют эстонским, но уже в 2016 году данное постановление отменили, посчитав, что речь идет о двойной регуляции, поскольку Закон о языке так и так предъявляет языковые требования к водителям такси.