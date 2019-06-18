Ильмар Томуск предлагает ужесточить предъявляемые к таксистам языковые требования

Генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск предлагает ужесточить языковые требования, которые сейчас предъявляются к таксистам.
В своем обращении к министру образования и науки Майлис Репс чиновник призвал вернуть в Закон об общественном транспорте требование, согласно которому местные самоуправления должны иметь право проверять, на каком уровне таксисты знают эстонский язык, передает Rus.ERR.
Закон об общественном транспорте, вступивший в силу в 2015 году, предусматривал, что желающий получить карточку водителя такси должен владеть эстонским языком как минимум на уровне B1. Это означало, что местное самоуправление, которое выдает лицензии для работы в таксоизвозе, должно было убедиться в том, что претенденты на получение карточки таксиста действительно владеют эстонским, но уже в 2016 году данное постановление отменили, посчитав, что речь идет о двойной регуляции, поскольку Закон о языке так и так предъявляет языковые требования к водителям такси.
По словам Ильмара Томуска, на деле отмена этого требования привела к тому, что местное самоуправление больше не может проверять уровень владения языком претендующих на работу таксистами: «Таким образом, все те, кому нужна карта водителя таксиста, получают ее независимо от того, знают ли они эстонский или нет».