Летевший в Швейцарию самолет угодил в воздушную яму: пострадали десять пассажиров

Одна из пассажирок, жительница кантона Аргау Мирьета Баша рассказала порталу 20 Minuten, в тот момент она была убеждена, что самолет падает, и боялась погибнуть. Вокруг кричали и плакали люди. А стюардессу вместе с тележкой, на которой были горячие напитки, подкинуло в потолок, в результате чего несколько человек, включая и мужа Мирьеты, ошпарились. Женщина отметила, что экипаж сохранял спокойствие и говорил пассажирам, что бояться нечего, все пройдет хорошо.

Находившийся на борту мужчина сообщил порталу, что во время инцидента несколько человек подбросило вверх, были серьезные травмы. По словам другой пассажирки, один из пострадавших разбил голову.

Через 20-25 минут самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург. Его встречали пожарные и машины скорой помощи. Были госпитализированы 10 человек. Пресс-секретарь EuroAirport Вивьен Гаскелл рассказала, что люди получили незначительные травмы.

Изучив траекторию полета самолета, ученый из Цюрихского университета прикладных наук Жюльен Анет пришел к выводу, что самолет, облетал крупную грозовую ячейку и попал в воздушную яму за пределами опасной зоны, фактически при ясном небе, т.е. при таких погодных условиях, когда экипаж не может спрогнозировать турбулентность. По его словам, это не представляет серьезной опасности для современных воздушных судов, а в подобных ситуациях чаще всего страдают непристегнутые ремнями безопасности люди.