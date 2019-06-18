Мамаева посчитали преданным и брошенным

Адвокат Мамаева назвал предательством желание президента ФК "Краснодар" Сергея Галицкого разорвать контракт с осужденным за хулиганство полузащитником Павлом Мамаевым.
По мнению юриста, подобное можно оценить как предательство и нежелание помочь Мамаеву, попавшему в сложную жизненную ситуацию
"Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя", - приводит Р-Спорт слова Бушманова.
Две драки, стоившие футболистам и их друзьям свободы, случились в Москве 8 октября прошлого года. Сначала компания на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, и Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ ) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.