Вт, 18.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

Мамаева посчитали преданным и брошенным

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 11, 2018: Russian footballer Pavel Mamaev during a hearing into criminal cases against him and footballer Alexander Kokorin at Moscow's Tverskoi District Court. On October 8, 2018, the football players hit a Russian Industry and Trade Ministry official Denis Pak with a chair in a cafe and attacked a driver of Channel One journalist Olga Ushakova by the Peking Hotel in central Moscow. Artyom Geodakyan/TASS

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Адвокат Мамаева назвал предательством желание президента ФК "Краснодар" Сергея Галицкого разорвать контракт с осужденным за хулиганство полузащитником Павлом Мамаевым.

По мнению юриста, подобное можно оценить как предательство и нежелание помочь Мамаеву, попавшему в сложную жизненную ситуацию

"Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя", - приводит Р-Спорт слова Бушманова.

Две драки, стоившие футболистам и их друзьям свободы, случились в Москве 8 октября прошлого года. Сначала компания на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, и Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ ) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

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