Схватившийся за буек ребенок привлек внимание спасателей. Оказалось, наблюдательность их не подвела

Вчера, 17 июня, примерно в 19:30 береговая охрана G4S заметила на пляже канала Анне, что у обозначенной буйками границы находятся двое детей. Один из них крепко держался за буй, другой плавал рядом.

Сотрудник береговой охраны на лодке подплыл к мальчику, чтобы проверить, все ли в порядке, так как буйки обозначают конец зоны для купания, вода в этом месте глубокая.

На месте выяснилось, что мальчик 10–12 лет, крепко державшийся за буек, не умеет плавать, ногами до дна водоема он не доставал. Сотрудник береговой охраны спросил у ребенка, бросить ли ему спасательный круг, но ответа не получил. Спасатель на воде вплавь приблизился к мальчику, успокоил его и протянул ему спасательный буй. Ребенок оперся на этот буек, и спасатель смог доставить его на берег.

Береговая охрана осмотрела ребенка, в первой помощи он не нуждался. Родителей мальчика на пляже не было. Отца ребенка о происшествии известили по телефону – с ним договорились, что друг, с которым мальчик находился на пляже, проводит его домой, и когда ребенок будет дома, родитель сообщит об этом. Менее чем через полчаса родитель позвонил спасателям на воде и сказал, что мальчик дома.

Береговая охрана напоминает, что буйки обозначают безопасную для купания зону, за ними начинается глубокая часть водоема. Также спасателям на воде сложнее следить за теми, кто плавает за буйками.