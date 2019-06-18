Картина дня: снятие с должности главы эстонского Swedbank, признание Хиллара Тедера и приключения наркоперевозчика

В Эстонии главу Swedbank сняли с должности

Совет эстонского филиала Swedbank вчера вечером решил внести изменения в правлении Swedbank Eesti. Подобный шаг был вызван внутренним расследованием. Полномочия главы Eesti Swedbank Роберта Кити и финансового директора Вайко Таммевялья приостановлены. Читайте далее...

Отстраненные от работы директора Swedbank продолжат получать зарплату

Исполнительный директор эстонской дочерней фирмы Swedbank Роберт Китт и финансовый директор банка Вайко Таммевяли, полномочия которых были накануне приостановлены советом финансового учреждения, продолжат получать зарплату до завершения внутреннего расследования. Читайте далее...

Признавшийся в даче взятки Хиллар Тедер освобожден от судебного преследования

Бизнесмен Хиллар Тедер признал в суде, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. Читайте далее...

Яркие кодовые имена, незнакомые гринго и 1,4 тонны кокаина. Невероятные приключения эстонского капитана

Приговоренный к 30 годам тюремного заключения эстонец Ричард Муст, насколько это было известно родственникам, ремонтировал за границей лодки, а в действительности жил тайной жизнью международного наркоперевозчика под псевдонимом Эдуардо Жозеллис. Читайте далее....

США вновь перебрасывают военных на Ближний Восток

На фоне обострения конфликта с Ираном администрация США вновь направляет в регион дополнительный контингент американских войск. Около 1000 военнослужащих будут дислоцированы на Ближнем Востоке исключительно для "оборонительных целей", заявил в понедельник, 17 июня, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Читайте далее...

Урмас Рейнсалу призвал продлить срок действия санкций в отношении России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник в Люксембурге на совещании министров иностранных дел стран ЕС призвал продлить срок действия санкций в отношении России с шести месяцев до двенадцати, а также дополнить список лиц, подпадающих под санкции. Читайте далее...

Подозреваемый в покупке секс-услуг у подростка бывший соцдем остался без работы

Ставший фигурантом уголовного дела о покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка бывший член правления Социал-демократической партии Тыну Интс (54) подал в отставку с поста руководителя Центра Йоханнеса Михельсона. Читайте далее...

На озере Пюхаярв сотрудник береговой охраны спас девочку, которую столкнули в воду

Вчера сотрудник береговой охраны G4S спас на озере Пюхаярв девочку-подростка, которая могла утонуть из-за того, что проходивший мимо маленький мальчик неожиданно столкнул ее в воду. Читайте далее...

Схватившийся за буек ребенок привлек внимание спасателей. Оказалось, наблюдательность их не подвела

В понедельник в Тарту на канале Анне сотрудник береговой охраны G4S помог выбраться из воды мальчику, который, оказавшись в глубокой части водоема, схватился за буек и не отпускал его, так как не умел плавать. Читайте далее...

Комиссия по делам Европейского союза ожидает от Мартина Хельме объяснений в связи с нарушением мандата Рийгикогу

Комиссия по делам Европейского союза приняла решение пригласить министра финансов Мартина Хельме дать комиссии разъяснения по поводу расширенного заседания еврогруппы. В ходе заседания министр нарушил выданный комиссией мандат по позициям Эстонии относительно реформы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ). Читайте далее...

Пограничники обнаружили в Тартуском уезде двух гастарбайтеров-нелегалов с Украины

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны на этой неделе задержали в Тартуском уезде двоих нелегальных работников. Читайте далее...

Галерея: в Мустамяэ сносят известный когда-то автосалон

Находившийся в Мустамяэ автосалон Рено, бывший когда-то жемчужиной обанкротившегося продавца автомобилей Kommest Auto, снесли, чтобы на его месте построить супермаркет немецкой сети Lidl. Читайте далее...

Мишеля Платини арестовали

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. Читайте далее...

«Боль и слава»: исповедь Педро Альмодовара

На Каннском фестивале исполнитель главной роли стареющего кинорежиссера Сальвадора Мельо Антонио Бандерас получил приз за лучшую мужскую роль, сам последний фильм Педро Альмодовара «Боль и слава» признали удивительно откровенной последней исповедью художника. Читайте далее...

Полиция задержала мужчину, размахивавшего на улице топором