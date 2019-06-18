На британском телевидении мужчинам запретили создавать комедийные телешоу самостоятельно

«Очень часто атмосфера в команде сценаристов оставляет желать лучшего. В ней может быть агрессия или даже травля», — описала работу в мужском коллективе Шустер. По ее словам, она приняла решение изменить политику телеканала после того, как узнала, что только каждый пятый присылаемый ей на одобрение сценарий написан женщиной.