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Теплая летняя погода манит нас выйти из офисов на улицу – что мешает вести деловую переписку, сидя на зеленой лужайке или на скамейке в парке? Но, несмотря на то, что, теоретически, работать на свежем воздухе легко и приятно, часто возникает проблема: невозможно рассмотреть экран при ярком солнечном свете. Ниже Таави Ымблус, автор техноблога Telia Digitark, делится своими советами.

Яркость экрана на максимум

Первое, что вам нужно сделать, работая в солнечный день, включить яркость экрана вашего компьютера на максимум – этого требует дополнительное освещение. Поскольку такое действие значительно сокращает срок работы аккумулятора, стоит прихватить с собой дополнительную батарею или найти место для ее подзарядки. На компьютере под управлением Windows 10 вы можете управлять яркостью экрана с помощью панели «Уведомления», которую можно найти, щелкнув на иконку с конвертом в правом нижнем углу экрана. Если вы работаете на компьютере Mac, поищите в верхнем левом углу «Системные настройки» (System Preferences), а затем выберите «Дисплеи» (Displays).

Более быстрый и удобный способ изменить яркость экрана – воспользоваться клавиатурой, но на компьютерах с Windows эта возможность зависит от производителя, так что загляните в инструкцию по эксплуатации вашего компьютера или поищите в Google. Чтобы изменить яркость экрана Mac с помощью клавиатуры, найдите кнопку с изображением солнца.

Компьютер с небликующим экраном