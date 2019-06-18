Получивший травму на производстве электрик уже 15 лет проводит пикеты у госучреждений

В последнее время Илиссон каждый рабочий день пикетирует у здания суда в Тарту. Он приходит рано утром, чтобы привлечь к себе внимание как можно большего числа работающих здесь людей плакатами "Eesti Energia - убийца специалистов" и "Прекратите продолжающуюся 21 год защиту убийц".

Ранее свои послания Илиссон вывешивал в Таллинне перед замком Тоомпеа, президентской канцелярией и домом Стенбока.

Тяжелое несчастье случилось с работавшим тогда электриком распределительной сети в Валга Илиссоном в ноябре 1998 года в Вильяндимаа. В ходе монтажных работ на воздушной линии электропередачи, отходящей от подстанции Рулли он получил удар током и упал с высоты нескольких метров.

Анализ несчастного случая установил, что причиной инцидента стало нарушение правил безопасности как работодателем, так и самим работником: предприятие не провело в достаточной степени инструктаж, а электрик не обеспечил безопасность рабочего места. Также было документально зафиксировано, что деятельность членов надзорной бригады имела недочеты.

На основании всего вышеприведенного тогдашний совет Eesti Energia по безопасности труда вынес в декабре 1998 года решение о разделении вины между работодателем и пострадавшим в пропорции 40 на 60 процентов. Экспертная медицинская комиссия Валгамаа назначила Илиссону третью группу инвалидности и порекомендовала перейти на более физически легкую работу

Дополнительной компенсации не было

Такое положение вещей не устроило Илиссона, пережившего тяжелую травму на своей шкуре. По его мнению, вина в случившемся лежит на работодателе. "Я думаю, что ток на линии был оставлен намеренно", - говорит Илиссон. По его словам, в день происшествия он не получал инструкций или письменного приказа.

В 2001 году Илиссон подал в уездный валгаский суд иск против Eesti Energia, где попросил взыскать в его пользу около 54 000 крон (3451 евро) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный производственной травмой.

"Я хочу знать, почему специалист Eesti Energia попал под удар током", - говорит оставшийся инвалидом Арво Илиссон.

По закону у него было бы право на компенсацию, если бы выплачиваемая ему пенсия не покрывала ущерб, причиненный травмой. После несчастного случая Илиссон и дальше работал на Eesti Energia, пока в 2001 году его не сократили. За это время его зарплата выросла, и вдобавок он получал пенсию по нетрудоспособности, которая была больше, чем потерянная зарплата.

В конечном итоге госсуд дал единую оценку: Илиссон получил причитавшуюся ему по закону компенсацию. Но сам пострадавший до сих пор этим решением недоволен и винит всю систему правовой защиты в необъективности.

Решение так и не найдено

Хотя длящийся 15 лет протест никаких результатов не дал, Илиссон по-прежнему хочет, чтобы трудовая инспеция составила новый акт по несчастному случаю.

Eesti Energia ранее в своем пресс-сообщении заявляла, что Арво Илиссон - их бывший работник, столкнувшийся с жизненными трудностями, и компания четко понимает свою ответственность и готова всесторонне помочь Илиссону.