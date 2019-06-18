Стиль вождения: пассажирка с детьми чудом доехала до места назначения - с ушибом носа

Что стало причиной резких разгонов и торможения автобуса фирмы Atko, курсирующего по маршруту 146 из поселка Харку до Балтийского вокзала, сейчас выясняет полиция. Именно туда, а также непосредственно в саму фирму обратилась Вероника, которая с двумя маленькими детьми из пункта А в пункт Б добралась с нервным потрясением и ушибом носа.

«7 июня в 9:40 утра я вместе с детьми – пятилетним и годовалым в коляске – купила билет на рейсовый автобус номер 146, который следуют до Балтийского вокзала», - рассказала Вероника. В автобусе было много народа. Коляску с маленьким она пристроила на предназначенном для колясок месте у второй двери, а пятилетнего сына усадила на одно из свободных мест. Сама сначала стояла и придерживала коляску, а села на освободившееся место, когда стало ясно, что на ногах ей не удержаться.

По словам Вероники, всю дорогу водитель совершал настолько резкие маневры, что пассажиры с трудом удерживались даже на сидячих местах, не говоря уже о стоявших. «Когда мы приближались к остановке на площади Вабадузе, мужчина в возрасте, рядом с которым я сидела, собрался выходить и предложил моему сыну пересесть ко мне. Я позвала ребенка, он встал, и в это время водитель автобуса совершил очередной резкий маневр. Ребенок, хоть и держался за поручни, начал падать. Его успел удержать мужчина, уступивший ему место, но сам упал на ступеньки перед дверями».

Видевшая все это пассажирка сделала замечание водителю, а в ответ услышала, что в Эстонии нужно говорить по-эстонски. И, по словам Вероники, водитель начал закладывать еще более крутые виражи.

Веронике было выходить у Балтийского вокзала. Чтобы сделать это быстро и безопасно, она встала заранее. Она дважды нажала на кнопку «Stop», однако водитель проехал мимо нужного ей места и затормозил у следующей остановки. Да так, что Вероника с годовалым ребенком на руках начала падать: «Меня поддержала другая пассажирка, я не упала, но ударилась правой стороной тела о стенку и окно автобуса, расположенные напротив второй входной двери, а потом, с размаху, - переносицей о металлический поручень. От удара у меня потемнело в глазах, я почувствовала сильную боль, было и легкое головокружение. На переносице образовалась ссадина. Всё это время я держала на руках годовалого ребенка. Водитель на это никак не отреагировал и продолжал управлять автобусом в прежнем стиле».

В тот же день Вероника обратилась в отделение неотложной помощи больницы, где получила заключение об ушибе носа. А через два дня этот документ с заявлением был передан в полицию.