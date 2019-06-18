Стиль вождения: пассажирка с детьми чудом доехала до места назначения - с ушибом носа

О том, что в обычных рейсовых автобусах нередко травмируются пассажиры, говорится много. Чаще всего причиной становятся другие участники движения, которые грубо подрезают общественный транспорт, из-за чего водителю приходится бить по тормозам. А пассажиры в автобусе, как известно, не только сидят, но и стоят. И, бывает, падают.
Что стало причиной резких разгонов и торможения автобуса фирмы Atko, курсирующего по маршруту 146 из поселка Харку до Балтийского вокзала, сейчас выясняет полиция. Именно туда, а также непосредственно в саму фирму обратилась Вероника, которая с двумя маленькими детьми из пункта А в пункт Б добралась с нервным потрясением и ушибом носа.
«7 июня в 9:40 утра я вместе с детьми – пятилетним и годовалым в коляске – купила билет на рейсовый автобус номер 146, который следуют до Балтийского вокзала», - рассказала Вероника. В автобусе было много народа. Коляску с маленьким она пристроила на предназначенном для колясок месте у второй двери, а пятилетнего сына усадила на одно из свободных мест. Сама сначала стояла и придерживала коляску, а села на освободившееся место, когда стало ясно, что на ногах ей не удержаться.
По словам Вероники, всю дорогу водитель совершал настолько резкие маневры, что пассажиры с трудом удерживались даже на сидячих местах, не говоря уже о стоявших. «Когда мы приближались к остановке на площади Вабадузе, мужчина в возрасте, рядом с которым я сидела, собрался выходить и предложил моему сыну пересесть ко мне. Я позвала ребенка, он встал, и в это время водитель автобуса совершил очередной резкий маневр. Ребенок, хоть и держался за поручни, начал падать. Его успел удержать мужчина, уступивший ему место, но сам упал на ступеньки перед дверями».
Видевшая все это пассажирка сделала замечание водителю, а в ответ услышала, что в Эстонии нужно говорить по-эстонски. И, по словам Вероники, водитель начал закладывать еще более крутые виражи.
Веронике было выходить у Балтийского вокзала. Чтобы сделать это быстро и безопасно, она встала заранее. Она дважды нажала на кнопку «Stop», однако водитель проехал мимо нужного ей места и затормозил у следующей остановки. Да так, что Вероника с годовалым ребенком на руках начала падать: «Меня поддержала другая пассажирка, я не упала, но ударилась правой стороной тела о стенку и окно автобуса, расположенные напротив второй входной двери, а потом, с размаху, - переносицей о металлический поручень. От удара у меня потемнело в глазах, я почувствовала сильную боль, было и легкое головокружение. На переносице образовалась ссадина. Всё это время я держала на руках годовалого ребенка. Водитель на это никак не отреагировал и продолжал управлять автобусом в прежнем стиле».
В тот же день Вероника обратилась в отделение неотложной помощи больницы, где получила заключение об ушибе носа. А через два дня этот документ с заявлением был передан в полицию.
«Полиция получила заявление 9 июня, - ответила на наш запрос пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан. - Для выяснения всех обстоятельств произошедшего было начато производство о проступке. Ведением производства занимается Центр надзора за дорожным движением. По завершении расследования о решении заявительнице ответят в предусмотренном законом порядке».
По нашей просьбе Виктория направила заявление и в фирму Atko, ответ которой с разрешения представителя предприятия, логистика Грете Алвисте, мы публикуем в слегка сокращенном объеме.
Алвисте сообщила, что делом занимается полиция, и представители фирмы уже ответили стражам порядка на все их вопросы.
Далее она обрисовала ситуацию в целом: «Из-за провоцирующего опоздания автобусов ремонта дорог и пробок автобусам в Таллинне и его ближайших окрестностях, чтобы попасть к нужным остановкам, может потребоваться больше времени, чем это указано в графике, что становится причиной опозданий и на следующие остановки. По той же причине происходят опоздания к конечной остановке на Балтийском вокзале, а это влияет на выход автобуса с Балтийского вокзала на следующий маршрут», - написала Алвисте.
По ее словам, об этом говорили с водителями и они подтверждают, что стараются придерживаться графика настолько точно, насколько могут: «В то же время ситуацию осложняет то обстоятельство, что время возникновения пробок и их масштабы каждый день разные, поэтому невозможность точно знать, как сильно пробки повлияют на графики одной или другой линии: «По словам водителей автобусов, они ездят настолько плавно, насколько это позволяет дорожная обстановка, поскольку в потоке нервного и богатого на пробки движения часто приходится тормозить, что обусловлено опасными маневрами других участников движения».
Она заверила, что о манерах конкретного водителя побеседовали и с другими его коллегами: «По словам водителей, они никогда не используют невежливый тон общения и неподходящие выражения, но мы приносим извинения, если тон и выражения водителей показались вам неприемлемыми». С конкретным водителем было проведено инструктирование.
Также было рассказано о том, что водителям велят включать кондиционеры, если очень жарко, но те должны учитывать и пассажиров, которым все время холодно. А также уточнила, что большая часть автобусов имеет площадку для колясок: «Приносим вам извинения за возникшие неудобства, и желаем в дальнейшем приятных поездок на автобусах!»
О том, что в автобусе в тот день упали как минимум два пассажира, в ответе нет ни слова. Ничего не захотели уточнять в Atko и нам. Значит, в этом должна разобраться полиция.