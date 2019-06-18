«Спасибо, Марина!»: полиция поблагодарила жительницу Силламяэ за бдительность на мосту

Женщина сообщила о произошедшем в полицию, на место был отправлен патруль, который принялся устанавливать личность мальчика. Несколько минут спустя в полицию позвонила мать шестилетнего малыша, которая по дороге в детский сад потеряла его из виду, и он убежал в неизвестном направлении. Женщина пыталась самостоятельно найти сына, но когда поняла, что ситуация серьезная, обратилась за помощью к стражам порядка. К счастью, в тот момент патруль был уже с мальчиком, и сразу было ясно, что эти два случая связаны между собой.