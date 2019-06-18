«Спасибо, Марина!»: полиция поблагодарила жительницу Силламяэ за бдительность на мосту

Сегодня утром по номеру 112 позвонила Марина из Силламяэ, которая по дороге на работу заметила маленького мальчика, стоявшего на мосту. Ребенок смотрел через ограждения на текущую воду, и была опасность, что он упадет в водоем. Марина оказалась в том месте в нужный момент: ей удалось схватить малыша и тем самым уберечь его от беды, сообщает Нарвский отдел полиции на своей странице в Facebook.
Женщина сообщила о произошедшем в полицию, на место был отправлен патруль, который принялся устанавливать личность мальчика. Несколько минут спустя в полицию позвонила мать шестилетнего малыша, которая по дороге в детский сад потеряла его из виду, и он убежал в неизвестном направлении. Женщина пыталась самостоятельно найти сына, но когда поняла, что ситуация серьезная, обратилась за помощью к стражам порядка. К счастью, в тот момент патруль был уже с мальчиком, и сразу было ясно, что эти два случая связаны между собой.
Полицейские отвезли мальчика к матери. Ребенок даже не успел испугаться: он с восторгом осматривал полицейскую машину и общался сотрудниками полиции.
«Ребенок не может предвидеть опасность и достаточно лишь моргнуть глазом или проявить секундную невнимательность, чтобы что-то произошло. Заботьтесь и замечайте ребенка, который нуждается в помощи! Марина, спасибо, что заметила и уберегла от беды», - поблагодарил Нарвский отдел полиции в соцсетях.