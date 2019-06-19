Ср, 19.06.2019
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Вам нравится, когда у соседей журчит унитаз?

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Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Во многих старых многоэтажных домах прежние звуконепроницаемые чугунные стояки были необдуманно заменены тонкими пластиковыми трубами, в связи с чем стало слышно любое, даже незначительное журчание воды в туалете соседей. 

Член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам сказал, что звуки из туалета соседей проникают не сквозь перекрытия, а через неправильно замененные стояки. «В советское время в домах были установлены толстые чугунные трубы, которые заглушали любые звуки. С целью экономии или, возможно, вследствие необдуманного решения отжившие свой век металлические трубы заменили пластиковыми материалами, однако при этом о звукоизоляции никто даже не задумывался», – сказал он.

«Если в доме стояки еще не были заменены, но имеется план сделать это, то непременно выбирайте трубы со звукоизоляцией, а если постоянное журчание воды уже начинает серьезно раздражать вас, то в таком случае вызывающие неудобство стояки следует покрыть звукоизоляционным материалом», – добавил Удам.

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