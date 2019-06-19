Вам нравится, когда у соседей журчит унитаз?

Член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам сказал, что звуки из туалета соседей проникают не сквозь перекрытия, а через неправильно замененные стояки. «В советское время в домах были установлены толстые чугунные трубы, которые заглушали любые звуки. С целью экономии или, возможно, вследствие необдуманного решения отжившие свой век металлические трубы заменили пластиковыми материалами, однако при этом о звукоизоляции никто даже не задумывался», – сказал он.