Вам нравится, когда у соседей журчит унитаз?

Во многих старых многоэтажных домах прежние звуконепроницаемые чугунные стояки были необдуманно заменены тонкими пластиковыми трубами, в связи с чем стало слышно любое, даже незначительное журчание воды в туалете соседей.
Член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам сказал, что звуки из туалета соседей проникают не сквозь перекрытия, а через неправильно замененные стояки. «В советское время в домах были установлены толстые чугунные трубы, которые заглушали любые звуки. С целью экономии или, возможно, вследствие необдуманного решения отжившие свой век металлические трубы заменили пластиковыми материалами, однако при этом о звукоизоляции никто даже не задумывался», – сказал он.
«Если в доме стояки еще не были заменены, но имеется план сделать это, то непременно выбирайте трубы со звукоизоляцией, а если постоянное журчание воды уже начинает серьезно раздражать вас, то в таком случае вызывающие неудобство стояки следует покрыть звукоизоляционным материалом», – добавил Удам.