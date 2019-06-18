Гендиректора полиции заподозрили в плагиате: он требует проверить его магистерскую работу

Сегодня, 18 июня, в Таллиннский университет поступило ходатайство от Эльмара Вахера, который хочет проверить его магистерскую работу «Правовая регуляция борьбы с рисками в случае угрожающей конституционному строю опасности» на соответствие академическим требованиям. На основании полученного ходатайства вуз созовет академическую комиссию. До этого времени Таллиннский университет не будет ничего комментировать, пишет Postimees.

Речь идет о превентивном шаге Эльмара Вахера с целью устранения подозрений в плагиате. Руководитель по коммуникациям Департамента полиции и погранохраны Кристи Рууль объяснила Postimees, что в завтрашнем номере Eesti Ekspress выйдет статья о дипломной работе их гендиректора.

«Да, вероятно, в связи с подозрениями в плагиате», - сказала она, добавив, что ей точно неизвестно, о чем именно будет рассказываться в журналистском материале.

Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер получил степень магистра права в Таллиннском университете в январе 2016 года. Департамент полиции и погранохраны он возглавляет с весны 2013 года.

Степень магистра или соответствующую квалификацию требует от гендиректора Департамента полиции и погранохраны постановление министра внутренних дел. В нем прописаны профессиональные требования к полицейским и руководителям структурных подразделений ведомства, условия и порядок их проверки. Согласно постановлению, требование не распространяется на тех руководителей полиции, которые вступили в должность до 2015 года.

С его магистерской работой можно ознакомиться здесь.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил BNS, что его магистерская работа не является плагиатом и что он не пропустил умышленно ссылки ни на один источник.

«Я в течение последних полутора месяцев слышу разговоры о том, что моя магистерская работа якобы плагиат. Это неправда. Я работал над своей магистерской целеустремленно и добросовестно», - заявил Вахер.