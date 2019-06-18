Анализ: Россия слабо влияет на цену электроэнергии в Эстонии

Из исследования, проведенного Elering и Таллиннским техническим университетом, выяснилось, что дешевая российская энергия, о которой так много говорится, формирует лишь крохотную часть цены электричества в Эстонии. Это означает, что если отказаться от импорта электричества у восточных соседей, наша цена электричества вырастет на несколько процентов, пишет Postimees.

Многие помнят, как Eesti Energia обосновывала отправление 1300 работников в вынужденный отпуск тем, что цена евросоюзных квот на загрязнение сильно выросла, а из России в Эстонию течет дешевое электричество, что делает сланцевые электростанции неконкурентоспособными.

В первом квартале этого года объем российского электричества, импортируемого в Эстонию, увеличился в полтора раза. Россию, как известно, торговля квотами не касается: избегая необходимости покупать квоты, Россия конкурирует с нами не на равных условиях.

Исходя из этого, Elering и младший научный сотрудник ТТУ Харди Кодувере решили исследовать, насколько велико влияние российской электроэнергии на Эстонию, и что случится с ценой эстонского электричества, если остановить импорт.

Максимум - на 10% дороже

Эстония входит в зону торговли биржи электроэнергии Северных и Балтийских стран Nord Pool Spot, объем которой в прошлом году составлял 415 тераватт-час. Импортированное из третьих стран , т.е. из России и Белоруссии, электричество составило 13,4 тераватт-час, или 3 процента.

Электричество от соседей приходит на наш рынок по трем направлениям: через Финляндию, Калининград и Белоруссию. Самый большой канал - Финляндия, откуда поступает 60% импорта из третьих стран.

Для того, чтобы выяснить, насколько высока была бы цена электроэнергии в Эстонии без присутствия энергии из третьих стран, Elering использовал симуляционную среду Simulation Facility. Elering проанализировал два сценария. Во-первых, что случится, если прекратится импорт энергии из Белоруссии в Литву. Во-вторых, что случится, если прекратится импорт еще и из Калининграда. Таким образом на базе 2018 года была найдена цена электричества в Эстонии за каждый час.

Отключение соединения Белоруссия-Литва повысило бы цену эстонского электричества на 1,43 евро за мегаватт-час, т.е. на 3%. Во-втором случае цена электричества в Эстонии поднялась бы на 2,45 евро, т.е. на 5,2%. Также выяснилось, что в 91% дней разница в цене оставалась бы в пределах 10%.

Влияние квот сильнее

Ученый ТТУ Харди Кодувере в своих вычислениях использовал модель электрорынка Balmorel. Средняя цена эстонской электроэнергии в прошлом году составляла 43,5 евро за мегаватт-час. Если отказаться от импорта российской энергии через Финляндию и Литву, цена эстонского электричества составит 46,7 евро, что на 7,5% дороже, выяснил Кодувере.

Ученый делает вывод, что если приостановить иморт электроэнергии у восточного соседа, то исходя из данных по крайней мере прошлого года влияние этого шага на стоимость электричества в Эстонии будет небольшим. По его словам, значительно сильнее, примерно в пять раз, на цену электроэнергии влияет стомость квот ЕС на выбросы углерода. Если влияние российского электричества составляет 3,2 евро на мегаватт-час, то влияние цен на квоты равно 17 евро за мегаватт-час.