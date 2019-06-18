Трамп анонсировал в Twitter массовую депортацию мигрантов на следующей неделе

«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», - написал глава государства.

Администрация сосредоточит свои усилия на лицах, получивших от федеральных судов окончательное предписание покинуть страну, но не подчинившихся ему. Комплекс депортационных мероприятий разрабатывался в течение многих месяцев, пишет NEWSru со ссылкой на The Washington Post.

Обычно Иммиграционно-таможенная служба (ICE) держит в секрете предстоящие рейды, чтобы не спугнуть нелегалов, подлежащих задержанию. В 2018 году Трамп лично пригрозил судом мэру калифорнийского города Окленда, который предупредил своих горожан о планах ICE.

Отметим, что объявление Трампа о подготовке массовых депортаций совпало с началом его кампании по переизбранию на пост президента США. Об этом Трамп заявит на митинге в Орландо, штат Флорида.

Одной из центральных тем выступления, как ожидается, станет иммиграция. Случаи незаконного перехода южной границы США резко увеличились за время правления Трампа. Демократы отказываются финансировать сооружение пограничной стены, требуя полномасштабной иммиграционной реформы, которая включала бы возможность предоставления гражданства некоторым категориям находящихся в США мигрантов, передает радио «Свобода».

Дональд Трамп также похвалил решение Мексики об ужесточении миграционных законов и рассказал о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран, передает «Интерфакс». «Единственные, кто ничего не сделает, это демократы в Конгрессе», - цитирует РИА «Новости» американского лидера.

Американский лидер в очередной раз призвал демократов в Конгрессе США проголосовать за иммиграционную реформу в стране. «Если это произойдет [одобрение реформы], пограничный кризис скоро завершится!» - подчеркнул глава государства.

Ранее заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном, передает ТАСС.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика примет меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. Для этого власти республики разместят подразделения своей Национальной гвардии на южной границе, а также будут бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года. После того, как представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.