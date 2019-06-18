Вт, 18.06.2019
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  • Фото: житель Эстонии пошел в магазин и лишился дома

Фото: житель Эстонии пошел в магазин и лишился дома

В Ляэне-Вирумаа спасатели получили вызов в деревню Савальдума в волости Тапа, где хозяин пошел в магазин, а вернувшись, увидел, что его дом охвачен огнем.

Спасатели отреагировали на вызов большими силами, по их словам, облако дыма было видно издалека. Дом находился в укромном месте, и спасателям было тяжело добраться до него на машине. Например, им пришлось рубить упавшее на дорогу дерево, что отняло драгоценные минуты, передает Postimees.

По словам владельца, он пошел в магазин, а когда вернулся, то увидел, что дом охвачен огнем. Мужчина позвонил в центр тревоги и стал ждать пожарных. Он хотел проникнуть в горящее помещение, но спасатели не позволили ему этого сделать.

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