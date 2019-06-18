Фото: житель Эстонии пошел в магазин и лишился дома

Спасатели отреагировали на вызов большими силами, по их словам, облако дыма было видно издалека. Дом находился в укромном месте, и спасателям было тяжело добраться до него на машине. Например, им пришлось рубить упавшее на дорогу дерево, что отняло драгоценные минуты, передает Postimees .

По словам владельца, он пошел в магазин, а когда вернулся, то увидел, что дом охвачен огнем. Мужчина позвонил в центр тревоги и стал ждать пожарных. Он хотел проникнуть в горящее помещение, но спасатели не позволили ему этого сделать.