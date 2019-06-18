Вт, 18.06.2019
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Неожиданное вливание: неизвестная эстонская фирма получила 42 миллиона долларов

Aasta üks võimsamaid tehinguid

ФОТО: Kheng Ho Toh / PantherMedia / Kheng Ho Toh

Эстонская стартап-фирма Zego, предлагающая услуги страхования на поминутной основе, привлекла капитал на расширение деятельности в объеме 42 млн долларов, причем среди инвесторов оказался руководитель  другого эстонского экономического чуда - компании TransferWise -  Таавет Хинрикус, пишет Äripäev.

Проблема, для которой Zego предлагает решение, заключается в дороговизне или недостаточной гибкости коммерческих услуг страхования, поскольку, к примеру, в случае, если предполагается использовать сервис Uber 10-20 часов в неделю, нужно приобретать долгосрочную коммерческую страховку, которая оказывается чересчур дорогой.  Zego в свою очередь предлагает услугу маклера по страхованию, которую можно разбить на более мелкие составляющие, выступая таким образом посредником.

Сейчас фирма, которой руководит  Стен Саар, работает в Великобритании и Испании и планирует выйти на рынок Франции.

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