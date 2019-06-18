Неожиданное вливание: неизвестная эстонская фирма получила 42 миллиона долларов

Проблема, для которой Zego предлагает решение, заключается в дороговизне или недостаточной гибкости коммерческих услуг страхования, поскольку, к примеру, в случае, если предполагается использовать сервис Uber 10-20 часов в неделю, нужно приобретать долгосрочную коммерческую страховку, которая оказывается чересчур дорогой. Zego в свою очередь предлагает услугу маклера по страхованию, которую можно разбить на более мелкие составляющие, выступая таким образом посредником.