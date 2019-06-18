В параде в честь Дня победы примет участие более 1200 военнослужащих

В параде примет участие более 1200 военнослужащих, Кайтселийт будут представлять подразделения Лыунаского округа территориальной защиты, сообщил пресс-секретарь Кайтселийта. В Лыунаский округ территориальной защиты входят дружины Тарту, Пылва, Сакала, Валгамаа и Вырумаа.

Парад примет президент Керсти Кальюлайд, руководить парадом будет глава Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли, построением будет командовать глава генштаба Кайтселийта полковник Яак Меэ.

Подразделения Кайтселийта впервые построят на параде в честь Дня победы не по дружинам, а по округу территориальной защиты. В параде будет участвовать боевая группа округа с подразделениями и подразделения территориальной защиты, в составе которых будут рота легкой пехоты, центр формирования и подразделение охраны порядка.

Из подразделений Кайтселийта в параде также примут участие наряды Кайтселийта, школы Кайтселийта и группы киберохраны, рота Найскодукайтсе, рота «Нооред коткад», рота «Кодутютред» и взвод сторожевого подразделения .

Из Эстонии в параде также примут участие наряд собрания помощников полицейских, наряд спасательного департамента, взвод тюремной службы и взвод департамента полиции и погранохраны.

Из иностранных подразделений ожидаются наряды из Финляндии, Польши и Швеции. США, Латвию, Литву, Соединенное Королевство и Францию будут представлять подразделения размером со взвод.

Над парадом пролетят два вертолета ВВС Robinson R-44, два вертолета Apache авиакорпуса сухопутных войск Соединенного Королевства, принадлежащие авиаподразделению департамента полиции и погранохраны вертолет AW139 и патрульный самолет Beechcraft, два самолета ВВС Венгрии и два истребителя Соединенного Королевства Eurofighter Typhoon.

Музыку на параде будут исполнять объединенный оркестр Таллиннской и Йыгеваской дружин, оркестр Пярнумааской дружины, волыночное подразделение Кайтселийта и оркестр Сил обороны.

Огонь победы, который президент разошлет по уездам, на парад доставит глава Тартуской дружины и Лыунаского округа территориальной защиты полковник-лейтенант Калле Кёлер.