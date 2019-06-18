Видео: академия внутренней обороны частично расположится в Нарве

Академия внутренней обороны получит совместное с Нарвским колледжем Тартуского университета учебное здание и общежитие. Сегодня состоялась закладка краеугольного камня, сообщает программа Reporter, выходящая на телеканале Kanal 2.
Здание будет построено примерно через год. Таким образом обещание политиков перевести Академию гособороны в Нарву будет выполнено, по крайней мере, частично.
Противники этого перевода ссылаются на опыт Латвии и указывают на проблемы с кадровым составом и вербовкой студентов.