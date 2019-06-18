Вт, 18.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров

Рост цен в Эстонии - один из самых быстрых в Евросоюзе

Цены повышаются, цены постоянно растут

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Инфляция в Эстонии в мае составила 3,1% и была выше  средней по Евросоюзу. По скорости роста цен Эстония уступила только трем странам-членам ЕС.

Инфляция в еврозоне за месяц замедлилась на 0,5% до 1,2%. В ЕС в целом средняя инфляция замедлилась на 0,3% до 1,6%, выясняется из данных Евростата. 

В мае самая быстрая инфляция была в Румынии (4,4%), далее следуют Венгрия (4%) и Латвия (3,5%), за которыми идет Эстония.

Самая медленная инфляция в мае была на Кипре - всего 0,2%. Далее следуют Португалия и Греция  - 0,3% и 0,6% соответственно.

Больше всего на рост цен в еврозоне повлияло подорожание услуг (0,47%), жнергии (0,38%), продуктов питания, алкоголя и табака (0,29%).

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