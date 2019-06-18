Рост цен в Эстонии - один из самых быстрых в Евросоюзе

Инфляция в еврозоне за месяц замедлилась на 0,5% до 1,2%. В ЕС в целом средняя инфляция замедлилась на 0,3% до 1,6%, выясняется из данных Евростата.

В мае самая быстрая инфляция была в Румынии (4,4%), далее следуют Венгрия (4%) и Латвия (3,5%), за которыми идет Эстония.

Самая медленная инфляция в мае была на Кипре - всего 0,2%. Далее следуют Португалия и Греция - 0,3% и 0,6% соответственно.