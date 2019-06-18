Вт, 18.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров

Активнее всего украинцы искали работу в Эстонии в новогодний период

Работа маклера опасна и трудна.

ФОТО: SCANPIX

Украинские пользователи интернета активнее всего искали связанные с работой в Эстонии ключевые слова в начале этого года, сообщила компания RIA.com Marketplaces OÜ.

Составленный при помощи Google Trends анализ за последние пять лет демонстрирует, что запрос «Работа в Эстонии» на Украине был наиболее популярен в начале этого года, точнее, в период с 30 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Показатель индекса поиска тогда составлял 100, что указывает на наибольшую активность.

Если еще два года назад показатель индекса такого поиска составлял 25-30, то за последний год он превысил 50 и удерживается на этом уровне.

Активнее всего работу в Эстонии в интернете искали жители Днепропетровска и Запорожья, в меньшей степени также киевляне. В этих регионах расположены основные промышленные предприятия Украины.

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