Активнее всего украинцы искали работу в Эстонии в новогодний период

Составленный при помощи Google Trends анализ за последние пять лет демонстрирует, что запрос «Работа в Эстонии» на Украине был наиболее популярен в начале этого года, точнее, в период с 30 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Показатель индекса поиска тогда составлял 100, что указывает на наибольшую активность.