Антс Лаанеотс: двойное гражданство – Эстония-Россия – обернется русификацией

Инициативу прокомментировал депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс.

Фрагмент беседы:

– Россия не входит в ваши благородные планы. Почему?

– Причина очень простая – боязнь русификации. В Эстонии осталось всего 908 тысяч этнических эстонцев. Начиная с 19-го века мы пережили три периода русификации, поэтому теперь нужно быть осторожными. Иначе повторится то, что случилось после 1945 года. Если в 1940 году здесь проживало 94% этнических эстонцев и плюс к этому прибалтийские немцы, староверы и белогвардейцы, то к 1989 году доля эстонцев сократилась до 61,5% процента. Нация шла к неминуемой гибели.

– Вы допускаете, что в будущем повторится подобная ситуация?

– Почему бы нет? Если царская Россия и Советский Союз пытались это сделать уже три раза, то и современная Россия не упустит удобного случая – пойдет на четвертую попытку. А нам это не надо, у нас от этого одни только страдания.

– Логично ли продолжать делить граждан Эстонии на две категории - граждан по рождению и натурализованных?

– Это уже другой вопрос. Рийгикогу будет рассматривать очередные поправки, которые упростят получение гражданства подростками до 15 лет. Мы тоже заинтересованы, чтобы молодые люди становились гражданами Эстонии по рождению.

У взрослых же русских, граждан России, есть выбор. Если им плохо в Эстонии, они всегда могут уехать на историческую родину!

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: кто не входит в благородные планы Партии реформ о двойном гражданстве? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Tiina Oja

Зачем Эстонии нужно двойное гражданство?

Какие ограничения предусмотрены на двойное гражданство?

Судя по заявлениям Кейт-Пентус Розиманнус, за законопроектом четко прослеживается лобби зарубежных эстонцев. Насколько сильно это давление?

Стоит ли продолжать разделять граждан на две категории?

Что для Партии реформ неприемлемо по части двойного гражданства?