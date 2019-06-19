Ср, 19.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд
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  • Студия Postimees: кто не входит в благородные планы Партии реформ о двойном гражданстве?

Студия Postimees: кто не входит в благородные планы Партии реформ о двойном гражданстве?
14:00

Неделю назад Партия реформ инициировала поправки к Закону о гражданстве, предложив узаконить двойное гражданство. Кто же станет исключением?

Инициативу прокомментирует депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите интервью в прямом эфире в 14.00!

  • Зачем Эстонии нужно двойное гражданство?
  • Какие ограничения предусмотрены на двойное гражданство?
  • Судя по заявлениям Кейт-Пентус Розиманнус, за законопроектом четко прослеживается лобби зарубежных эстонцев. Насколько сильно это давление?
  • Стоит ли продолжать разделять граждан на две категории?
  • Что для Партии реформ неприемлемо по части двойного гражданства?

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