Студия Postimees: кто не входит в благородные планы Партии реформ о двойном гражданстве?
Неделю назад Партия реформ инициировала поправки к Закону о гражданстве, предложив узаконить двойное гражданство. Кто же станет исключением?
Инициативу прокомментирует депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите интервью в прямом эфире в 14.00!
- Зачем Эстонии нужно двойное гражданство?
- Какие ограничения предусмотрены на двойное гражданство?
- Судя по заявлениям Кейт-Пентус Розиманнус, за законопроектом четко прослеживается лобби зарубежных эстонцев. Насколько сильно это давление?
- Стоит ли продолжать разделять граждан на две категории?
- Что для Партии реформ неприемлемо по части двойного гражданства?