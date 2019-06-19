Штраф до 2500 евро и блокировка учетной записи: в борьбе с вандалами Тартуский велопрокат пошел на крайние меры

Если велосипед находится в непрерывном пользовании более пяти часов, будет полагаться штраф в 80 евро.

Также штраф придется заплатить и в том случае, если пользователь услуги проигнорировал предупреждение о низком заряде аккумулятора (Low battery) и полностью разрядил батарею. Раскошелиться придется и в том случае, если велосипед не был правильно пристегнут, что позволило кому-то другому уехать на велосипеде.

Согласно условиям проката, каждый пользователь услуги отвечает за то, чтобы правильно припарковать велосипед и завершить поездку (на экране должно появиться сообщение Ratas on dokitud).

В том случае, если из-за серьезной технической проблемы невозможно завершить поездку, об этом нужно сообщить в службу поддержки клиентов.

За использование велосипеда не по назначению (выполнение трюков, езда вдвоем, втроем и так далее) горуправа может заблокировать учетную запись пользователя. В отношении нескольких пользователей данное наказание уже было применено. Многим пользователям были в большом количестве высланы предупреждения. За поломку велосипеда горуправа начнет требовать компенсацию ущерба в размере до 2500 евро.

Власти студенческого городка просят сообщать о сломанных и найденных велосипедах по адресу info@ratas.tartu.ee. Также Тартуская горуправа начала сотрудничество с охранной фирмой G4S, патрульные которой будет сообщать о ненадлежащем использовании велосипедов.

Многие пользователи проката велосипедов жаловались на странную работу мобильного приложения, но власти это объясняют высоким спросом на велосипеды. Если аккумулятор велосипеда полностью разрядить, то для устранения проблем потребуется помощь техников. Хоть велосипед с разряженным аккумулятором и нельзя будет арендовать, приложение может показывать иное.