Ср, 19.06.2019
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  • Михаил Корб объяснил сделку центристов со следствием желанием сэкономить

Михаил Корб объяснил сделку центристов со следствием желанием сэкономить

Михаил Корб.

ФОТО: Liis Treimann

Центристская партия уплатит 25 тысяч евро по уголовному делу Эдгара Сависаара: руководство политической силы решило пойти на соглашение с прокуратурой и заплатить штраф, чтобы выйти из судебного процесса по обвинению в получении незаконных пожертвований, пишет rus.err.ee.

Генеральный секретарь политической силы Михаил Корб объяснил в интервью ERR, что решение пойти на сделку со следствием было принято с целью экономии ресурсов.

"Никакой другой возможности заключить соглашение, кроме как признать свою вину, нет, поэтому, действительно, мы признаем свою вину, но мы это делаем скорее формально, нежели по существу", - объяснил Корб.

"Достаточно долгое Центристская партия считала, что должна защищать свои позиции в суде, а также партия полагала, что обвинения, предъявленные ей в суде, являются беспочвенными, поэтому она и защищала свое имя, но поскольку бывший лидер центристов, обвиненный в совершении преступления, из этого процесса вышел, а сам процесс длится порядка нескольких лет, причем, пока все еще в суде первой инстанции, требуя от политической силы серьезных ресурсов - как людских, так и финансовых, - руководство Центристской парии решило принять предложение прокуратуры. Договоренность, которая была достигнута с прокуратурой, подходит руководству партии. Она устраивает обе стороны", - рассказал Михаил Корб.

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