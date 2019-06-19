Михаил Корб объяснил сделку центристов со следствием желанием сэкономить

"Никакой другой возможности заключить соглашение, кроме как признать свою вину, нет, поэтому, действительно, мы признаем свою вину, но мы это делаем скорее формально, нежели по существу", - объяснил Корб.

"Достаточно долгое Центристская партия считала, что должна защищать свои позиции в суде, а также партия полагала, что обвинения, предъявленные ей в суде, являются беспочвенными, поэтому она и защищала свое имя, но поскольку бывший лидер центристов, обвиненный в совершении преступления, из этого процесса вышел, а сам процесс длится порядка нескольких лет, причем, пока все еще в суде первой инстанции, требуя от политической силы серьезных ресурсов - как людских, так и финансовых, - руководство Центристской парии решило принять предложение прокуратуры. Договоренность, которая была достигнута с прокуратурой, подходит руководству партии. Она устраивает обе стороны", - рассказал Михаил Корб.