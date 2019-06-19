Мишеля Платини освободили из-под стражи

Утверждается, что спортивного чиновника ранее взяли под стражу во французском Нантере исключительно для дачи свидетельских показаний по делу о коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

О том, что французский функционер был доставлен в полицию, сообщалось 18 июня. Изначально речь шла об аресте бывшего президента УЕФА, однако позднее выяснилось, что он оказался в полиции ради дачи показаний. В его адрес не было предъявлено никаких обвинений.