Эдвард Лукас: разногласия между США и Германией не повод для радости

Это правда, что двое премьер-министров федеративных земель – Михаэль Кречмер из Саксонии и Бодо Рамелов из Тюрингии — заявили, что пора отменить санкции против России. Правда и то, что президент Дональд Трамп, принимая в Белом доме своего польского коллегу Анджея Дуду, предложил перевести из Германии в Польшу 1000 военнослужащих США и пригрозил санкциями в том случае, если проект газопровода «Северный поток-2» будет осуществлен.

Истина сложнее. Правильно беспокоиться из-за внедрения России в политическую и экономическую элиту Германии, но неправильно впадать в панику. Как Тюрингия, так и Саксония расположены в бывшей Германской Демократической Республике, где преобладают пророссийские настроения.

Бодо Рамелов — печально известный сторонник Кремля из партии бывших коммунистов Linke. Кречмер состоит в правящем Христианско-демократическом союзе (CDU), но стремится выполнять желания своих избирателей. На него обрушился град критики, с резкими упреками к нему также обратилась лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Стоит напомнить, что Германия настояла на санкциях ЕС, чтобы наказать Россию за нападение на Украину. Мы также должны быть благодарны Германии за недавнее продление этих санкций. Восходящая сила в политике Германии — не пророссийские крайне левые и правые, а зеленые, которые ненавидят узость мышления и империализм Кремля.

Несмотря на печально известные связи бывшего канцлера Герхарда Шредера с двумя крупнейшими энергофирмами России, промышленность Германии не находится в кармане у России.

Взгляните на цифры. Объем внешней торговли Германии с «Восточной Европой» (бывшими коммунистическими странами ЕС и Украиной) в прошлом году достигал примерно 450 млрд долларов, что в шесть раз выше соответствующего показателя в отношении России. Более того, товарообмен с этими странами, которыми управляют демократические законы, процветает, а товарообмен с Россией находится в стагнации.

Это создает огромный шанс, который страны Восточной и Центральной Европы до сих пор преимущественно упускали из рук. У нового поколения германских политиков с холодной войной связаны лишь смутные воспоминания. Их мировоззрение формируют преимущественно жизнь, работа и учеба в странах Западной Европы.

Они не относятся к бывшим порабощенным народам враждебно, но, судя по моему опыту, часто демонстрируют шокирующую неосведомленность. Дипломатам и политикам стоит заняться их образованием. Вместо этого архитекторы политики, особенно в Польше, предпочитают, кажется, невротические и беспочвенные спекуляции о германско-российских заговорах.

Кроме того, никого в регионе не должна радовать растущая желчность в отношениях между США и Германией. США имеют право критиковать Германию за ее парализованность в сфере оборонных затрат. У них также достаточно поводов осуждать газопровод «Северный поток-2», который наряду с газом перекачивает коррупцию — прямо в центр политической и экономической системы Германии.