В среду Таллинн посещает до 7000 круизных туристов

В 9 часов утра в порт Ванасадам прибывают два круизных лайнера - Norwegian Getaway, с 3700 пассажирами на борту, отбывающий из Таллинна в 16.30, и MSC Poesia с 2600 туристами, который покинет Таллинн в 16 часов.

В 13 часов в Таллинн прибудет круизное судно Europa, оно доставит до 700 пассажиров и уйдет в 23.55.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.