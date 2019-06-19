В среду Таллинн посещает до 7000 круизных туристов

В среду Таллинн посещают три круизных судна, на них прибывают знакомиться с эстонской столицей 7000 круизных туристов.
В 9 часов утра в порт Ванасадам прибывают два круизных лайнера - Norwegian Getaway, с 3700 пассажирами на борту, отбывающий из Таллинна в 16.30, и MSC Poesia с 2600 туристами, который покинет Таллинн в 16 часов.
В 13 часов в Таллинн прибудет круизное судно Europa, оно доставит до 700 пассажиров и уйдет в 23.55.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.