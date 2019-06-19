Ср, 19.06.2019
Если мы договоримся о временных приостановках на Лаагна-теэ, то вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Михаил Кылварт

В среду Таллинн посещает до 7000 круизных туристов

1

Kruiisilaev. Foto on illustratiivne

ФОТО: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP/Scanpix

В среду Таллинн посещают три круизных судна, на них прибывают знакомиться с эстонской столицей 7000 круизных туристов.

В 9 часов утра в порт Ванасадам прибывают два круизных лайнера - Norwegian Getaway, с 3700 пассажирами на борту, отбывающий из Таллинна в 16.30, и MSC Poesia с 2600 туристами, который покинет Таллинн в 16 часов.

В 13 часов в Таллинн прибудет круизное судно Europa, оно доставит до 700 пассажиров и уйдет в 23.55.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ