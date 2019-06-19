Россия упрощает получение многоразовых туристических виз для граждан Эстонии

С учетом внесения изменений в статью 25.6 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» российские дипломатические представительства и консульские учреждения начнут с 8 июля 2019 года оформлять гражданам Эстонской Республики многократные туристические визы на срок до полугода при наличии у них подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров, говорится на страничке посольства в соцсети Facebook.