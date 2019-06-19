Фото: как эстонская семья строила в своем саду уголок для отдыха и что получилось

Все началось с того, что Герли Микк захотела уложить перед теплицей тротуарную плитку, чтобы осенью и весной, проходя в дом, не пачкать ноги. «К тому же где-то в журналах по домоводству я видела уголок отдыха, построенный рядом с парником из использованных ранее материалов. Идею захотелось воплотить в жизнь, особенно когда каменный пол был готов», - рассказала Микк.

ФОТО: Gerli Mikk

«Также было желательно, чтобы теплица стала гордостью нашего сада, чтобы на нее было приятно смотреть. Сама идея оказалась классной: работа и отдых в одном флаконе. Вы сидите, отдыхаете, читаете и время от времени занимаетесь прополкой грядок или работой в парнике», - говорит хозяйка дома и сада.

Летом 2018 года начали строить уголок отдыха. У Микк было свое видение конечного результата, вместе с мужем она делала эскизы и обсуждала первоначальную идею, которая конкретизировалась в ходе их бесед. «Мы знали, что уголок отдыха должен быть просторным и открытым, чтобы летом там хорошо себя чувствовать. Для этого он должен хорошо проветриваться, и в то же время важно, чтобы там можно было с комфортом находиться и во время дождя. Мне очень нравятся розы, и я хотела, чтобы на одной стене была решетка для вьющихся роз. И, конечно, там должны быть полки для горшков с цветами. Мой муж понимает меня с полуслова. В общем, мы осуществили мою идею!» - сказала Герли Микк.

ФОТО: Gerli Mikk

Парник и уголок отдыха никак не сообщаются, они просто построены рядом.

При строительстве не возникало особых проблем, наиболее трудоемким оказалось соединение пластиковых пластин на крыше. Много времени заняла покраска, потому что в сооружении было много уголков, плинтусов и других деталей.

Оглядываясь назад, Микк хотела бы изменить только одно: строение могло бы быть на 10 сантиметров выше. «Мы построили его ниже, чтобы наш уголок был вровень с парником, который находится рядом. Наш парник имеет полукруглую форму и поэтому можно также заменить плоскую крышу на волноообразную из ПВХ, но этим мы займемся следующим летом. Всем остальным мы довольны», - сказала она.