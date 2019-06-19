Что лучше - дом или квартира: все мы Андресы из Варгамяэ

Руководитель по продажам Pindi Kinnisvara в Харьюском и Ляэнеском уездах Юлия Леэман отметила, что на этот вопрос ответить нелегко, поскольку как массовый переезд в частные дома, так и отказ от проживания в них являются решениями, принятыми в экстремальный условиях. «В одном случае это финансовая возможность осуществить свою мечту, прежде казавшуюся недостижимой, что, однако, все же не дарит твердую уверенность в будущем. В другом случае люди часто вынуждены принимать тяжелые, но рациональные решения», – объяснила она.

Леэман сказала, что жить в квартире значительно проще, в частных же домах гораздо больше приватности, при этом забот и работы тоже больше.

«Однако если мы проследим историю жизни той или иной семьи через призму недвижимости, то мы увидим использование различных домов, дач или земельных участков, собственниками которых может быть либо сама семья, родители кого-то из членов семьи или их друзья. Дача, рядный или частный дом, безусловно, подходит не всем, однако в преобладающем большинстве случаев все же прослеживается тенденция, свидетельствующая о том, что людей очень привлекает уединенная жизнь на свежем воздухе, среди природы, – рассуждает Леэман. – Меньшая потребность в обслуживании, а также близость к месту работы является преимуществом проживания в квартире, однако в действительности в свободное время жители Эстонии черпают живительную силу и бодрость, занимаясь подрезанием деревьев или жаря мясо на гриле во дворе собственного дома».