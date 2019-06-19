«Наша задача - изначально во время строительства новой дороги избежать возникновения эффекта бутылочного горлышка, - сказал Михаил Кылварт. - Изменения в проекте улицы Рейди – не принципиальные, а технические. Речь не идет об изменениях по всей протяженности улицы, а о коррекции проекта на трех прилежащих перекрестках».

Мэр обратил внимание на то, что изменения основываются на результатах научного анализа специалистов Таллиннского технического университета. Согласно их выводам, изначальный проект, с более широкими перекрестками, имел значительно более высокую пропускную способность.

Согласно результатам анализа, в часы пик нагрузка на зауженные перекрестки возрастала бы на 20-30 процентов. «Я не вижу в этом ничего экологичного. Скорее, общий интерес состоит в том, чтобы прибывающий в порт транспорт смог без помех и быстро покинуть эту зону», - сказал Кылварт.

Мэр подчеркнул, что стоит сразу исправить явные недостатки проекта, вместо того чтобы потом заниматься решением проблем, которые неизбежно возникнут. «Мы не обсуждаем, нужна ли улица Рейди – она соединяет Пирита, Ласнамяэ, центр города и Пыхья-Таллинн», - сказал Кылварт.

Мэр заявил, что Таллинн несомненно нуждается в более широком обсуждении того, каким могло бы быть оптимальное соотношение автотранспорта и более экологичных средств передвижения в городе. «Улица Рейди предоставит больше возможностей и для велосипедистов. Растущему городу нужны лучшие и более разумные решения по организации дорожного движения», - сказал в завершение Кылварт.