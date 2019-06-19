Видео: cверхвысокий венгерский юноша мечает о карьере баскетболиста

18-летний Роберт Боброцки из Венгрии вырос в спортивной семье, где родители занимались гандболом и баскетболом. Сам же юноша, чей рост уже перевалил за отметку 2 метра 30 сантиметров мечтает о карьере баскетболиста.
Сейчас рост Роберта составляет 231 сантиметр, причем в 12-летнем возрасте Роберт уже был ростом 218 сантиметров. Врачи подозревали у молодого человека генную мутацию и пристально наблюдали за его развитием. Однако гены у Роберта оказались баскетбольные и парень, который весит пока всего лишь 99 килограммов сейчас проходит программу физического развития и выступает за команду академии "Гранд Ривер" из штата Огайо, США.