Видео: cверхвысокий венгерский юноша мечает о карьере баскетболиста

Сейчас рост Роберта составляет 231 сантиметр, причем в 12-летнем возрасте Роберт уже был ростом 218 сантиметров. Врачи подозревали у молодого человека генную мутацию и пристально наблюдали за его развитием. Однако гены у Роберта оказались баскетбольные и парень, который весит пока всего лишь 99 килограммов сейчас проходит программу физического развития и выступает за команду академии "Гранд Ривер" из штата Огайо, США.