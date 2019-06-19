Честное признание Tele2: смартфоны Huawei продаются хуже, чем ожидалось

"Продажа устройств Huawei в Tele2 показала в мае по сравнению с апрелем тенденцию роста, который все равно на 20% ниже наших ожиданий по продажам", сказала изданию директор Tele2 по маркетингу Инес Эстрин.

Эстрин отметила, что более дешевые модели Huawei потребители по-прежнему покупают активно, а вот более новых моделей-флагманов продается чуть меньше.

Во всем мире продажи устройств Huawei - второго по величине производителя мобильных телефонов - рухнули на 40%. Это подтвердил основатель и руководитель компании Жэнь Чжэнфей на недавней пресс-конференции, заметив при этом, что на китайском рынке рост продаж смартфонов остается очень быстрым.

Заодно он предположил, что доходы компании могут оказаться на 30 млрд долларов меньше, чем прогнозировалось на два ближайших года. Сейчас компания ожидает, что за каждый из этих двух лет заработает по 100 млрд долларов, тогда как более ранний прогноз составлял 105 млрд на этот год и 125 млрд - на следующий.