Ср, 19.06.2019
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  • Муравьи заполонили летевший из Италии самолет и искусали пассажиров

Муравьи заполонили летевший из Италии самолет и искусали пассажиров

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

Муравьи заполонили самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Венеции (Италия) в Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), и покусали пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

Подробностями инцидента поделилась одна из пассажирок лайнера Шарлотта Бернс. «На рейсе Венеция — Ньюарк по моей подушке только что прополз жирный муравей. Хммм. Это странно», — написала девушка в Twitter.

Другие пассажиры также обнаружили муравьев на своих креслах после того, как один из них достал свой чемодан с багажной полки, пишет lenta.ru. Как выяснилось позже, именно в его ручной клади находились насекомые.

«Муравьи! Муравьи повсюду. Они разбежались во всех направлениях. Это просто безумие», — продолжала Бернс.

Затем пассажирка пожаловалась на работу членов экипажа. По ее словам, они открыли сумку, в которой были муравьи, прямо на кресле салона самолета. «Муравьи были везде. Один парень впереди меня снимал их с себя, одного за другим», — уточнила девушка, прикрепив к посту снимок укуса на своей ноге.

После посадки в Ньюарке лайнер временно отстранили от полетов, чтобы провести тщательную уборку и ликвидировать насекомых.

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