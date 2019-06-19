Муравьи заполонили летевший из Италии самолет и искусали пассажиров

Подробностями инцидента поделилась одна из пассажирок лайнера Шарлотта Бернс. «На рейсе Венеция — Ньюарк по моей подушке только что прополз жирный муравей. Хммм. Это странно», — написала девушка в Twitter.

Другие пассажиры также обнаружили муравьев на своих креслах после того, как один из них достал свой чемодан с багажной полки, пишет lenta.ru. Как выяснилось позже, именно в его ручной клади находились насекомые.

«Муравьи! Муравьи повсюду. Они разбежались во всех направлениях. Это просто безумие», — продолжала Бернс.

Затем пассажирка пожаловалась на работу членов экипажа. По ее словам, они открыли сумку, в которой были муравьи, прямо на кресле салона самолета. «Муравьи были везде. Один парень впереди меня снимал их с себя, одного за другим», — уточнила девушка, прикрепив к посту снимок укуса на своей ноге.

После посадки в Ньюарке лайнер временно отстранили от полетов, чтобы провести тщательную уборку и ликвидировать насекомых.