Муравьи заполонили летевший из Италии самолет и искусали пассажиров

Муравьи заполонили самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Венеции (Италия) в Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), и покусали пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.
Подробностями инцидента поделилась одна из пассажирок лайнера Шарлотта Бернс. «На рейсе Венеция — Ньюарк по моей подушке только что прополз жирный муравей. Хммм. Это странно», — написала девушка в Twitter.
Другие пассажиры также обнаружили муравьев на своих креслах после того, как один из них достал свой чемодан с багажной полки, пишет lenta.ru. Как выяснилось позже, именно в его ручной клади находились насекомые.
«Муравьи! Муравьи повсюду. Они разбежались во всех направлениях. Это просто безумие», — продолжала Бернс.
Затем пассажирка пожаловалась на работу членов экипажа. По ее словам, они открыли сумку, в которой были муравьи, прямо на кресле салона самолета. «Муравьи были везде. Один парень впереди меня снимал их с себя, одного за другим», — уточнила девушка, прикрепив к посту снимок укуса на своей ноге.
После посадки в Ньюарке лайнер временно отстранили от полетов, чтобы провести тщательную уборку и ликвидировать насекомых.
She says "No, because it's never happened before"— charlotte burns (@charlieburns) June 17, 2019
I said: "The cabin crew guy told me this had happened once before in his career"
"No, it hasn't happened. And they came from that man's bag. Not the plane."