Жители Ласнамяэ хотели бы жить среди зелени, но переезжать не спешат

Возведенный в два этапа комплекс Pirita Jõepark занимает территорию в 1,1 гектара в конце Прийсле-теэ и состоит из двух зданий в общей сложности на 71 квартиру. В целях обеспечения благополучия и безопасности будущих жильцов, девелопер OÜ Favorte также осуществил частичную реконструкцию прилегающей дороги, установил уличное освещение и построил две новые автобусные остановки. «Несмотря на то, что комплекс расположен практически в пригороде, на автобусах, отправляющихся с новой остановки, можно будет доехать до самого центра города», – прокомментировал руководитель проекта Pirita Jõepark Мадис Летт.

Жилой комплекс Pirita Jõepark ФОТО: Favorte

Несмотря на наличие в домах одно- и двухкомнатных квартир, особенно популярны среди покупателей были квартиры побольше – трех- и четырехкомнатные. «Это, разумеется, не стало для нас сюрпризом, ведь район привлекателен, в первую очередь, для семей с детьми. Для детей прямо во дворе есть игровые площадки, а благодаря близлежащему лесопарку родители также не лишены возможности вести активный образ жизни. Все больше семей считают это важным», – рассказал Летт.

От реки Пирита новый комплекс отделяет менее двухсот метров – здесь он граничит с ландшафтным заповедником реки Пирита. Согласно действующей общей планировке Ласнамяэ, Pirita Jõepark является последним жилым комплексом, граничащим с заповедной территорией, поэтому возведение в окрестностях новых домов представляется маловероятным. «То, что окрестности останутся такими же живописными и зелеными, очевидно, является для многих важным аргументом в пользу покупки квартиры именно в этом комплексе», – добавил представитель OÜ Favorte.

По словам девелопера, интерес к квартирам в комплексе проявили люди из всех районов Таллинна и даже из окрестностей столицы, но особенно воодушевились ласнамяэсцы. «Многие из покупателей квартир переезжают в Pirita Jõepark из окрестных панельных домов. Здесь они получают близость к природе и современные удобства, но в то же время не оказываются далеко от соседей, друзей и родных. Плюсом является и то, что ребенка можно не переводить в новый детсад или школу», – рассказал Летт.

По словам архитектора архитектурного бюро Korrus Айгара Рохта, главной целью при проектировании было дополнить естественную среду, а не вступать с ней в визуальное противоречие. «Оба здания имеют форму дуги, потому что так они наилучшим образом сливаются с окружающей зеленью. Кроме того, мы поиграли с оттенками, границами и материалами. Изюминкой домов являются просторные террасы и балконы – с одной стороны здания открыты солнцу, благодаря чему использовать эти элементы будет приятно», – прокомментировал Рохт. Солнечные панели на крышах обоих домов – еще один оригинальный и полезный элемент.