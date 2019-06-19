Елена Скульская: как пишется слово «какао»?

Здесь, на мой взгляд, легкомысленно (скорее всего, невольно) смешались два понятия: отношение к скучному человеку любой национальности и отношение к человеку определенной национальности – скучному именно в силу этой самой национальности.

Я не склонна сейчас анализировать и обсуждать антисемитизм Чехова, предпочла бы оборвать этот частный случай на замечании, взятом Быковым в скобки – «если он был вообще». Но хотелось бы, чтобы люди, к чьему мнению прислушиваются, чьим мнением руководствуются многие, были крайне осторожны в словах, словах, словах – взрывоопасных.

Национальное чувство – одно из самых важных, вечных и часто болезненных почти для любого человека: кто-то сосредоточен на величии своей культуры (хотя ни одна национальная культура не создается только представителями этой самой национальности), кто-то гордится историческим победами (забывая о цене, которую за нее пришлось заплатить, а она может исчисляться миллионами жизней), кто-то фанатично хранит верность обычаям (следование им порой калечит судьбы), кто-то тратит жизнь на доказательство приоритетности своей нации, кто-то стыдится своей национальности, кто-то идет на костер во имя своей национальной идентичности, а кто-то упрямо декларирует космополитизм (к последним отношусь и я, но только до той поры, пока не возникнет идея нашивать ереям желтые звезды, тут я сразу вспомню о своей национальности, а если и не вспомню, то найдутся многие, кто напомнит!).

Несколько дней назад в Петербурге таксист, отвозивший меня к друзьям, объяснял мне всю дорогу, что Россия станет процветающей страной, как только избавится от узбеков, таджиков и азербайджанцев. Собственно, их можно было бы просто выслать, но беда в том, что есть дети полукровки – как быть с ними? А с теми, в ком четверть крови?

– Может быть, оставить в России только православных, а представителей других конфессий объявить вне закона? – провокационно предложила я.

Таксист от возмущения аж остановил машину. «Да вы, женщина, рассуждаете как националистка какая-то! Бог един. И если человек исповедует ложную веру, это вовсе не значит, что его нужно выселять из нашей великой и терпимой страны!».

– А к таджикам и узбекам в этой связи не стоит проявлять терпимость?

– Нет, конечно! Выслать – и дело с концом!

Политическая культура и культура политиков

Я очень хорошо помню, как во время одного из своих первых выступлений Леннарт Мери процитировал свежие стихи Дорис Карева; вообще он любил ссылаться на поэтов и писателей. В этом не было попытки спрятаться за чужие мысли и прикрыться чужими соображениями, но подобные отсылки свидетельствуют об уровне культуры человека. Имидж страны создают те, кого больше всего показывают в телевизионных новостях. То есть в нашем случае, несомненно, политики. И мне бы хотелось, чтобы они читали книги, бывали в театрах и на концертах, посещали выставки, были бы интеллигентными людьми. Вежливыми. Корректными. Обязательными. Образованными. Понимающими, что слово в политике обычно значит гораздо больше, чем дело (как это ни печально!) Суть у политики одна, но слова, слова, слова разные.