Руководство Swedbank отбивается от вопросов и ждет результатов внутреннего расследования

Новым руководителем Swedbank Eesti совет выбрал Олави Леппа, который до сих пор был руководителем по рискам. Лепп сказал, что для него это было неожиданным решением, а потому времени для оценок было мало: «Принять решение было несложно, поскольку раньше я был членом правления».

Рокировка получила одобрение со стороны Финансовой инспекции

По оценке Финансовой инспекции, решение Swedbank показывает, что банк активно занимается управлением рисками, а возможные упущения пытаются прояснять самостоятельно и в сотрудничестве с надзирающими учреждениями.

«Swedbank заранее согласовал данные решения с Финансовой инспекцией, что в плане таких важных вопросов является хорошим тоном», - сказал BNS председатель правления инспекции Килвар Кесслер.

«В феврале этого года эстонская и шведская финансовые инспекции сообщили, что возбудили надзорное производство в отношении Swedbank. Окончательные оценки мы сформулируем к осени 2019 года», - сказал Кесслер. Производство начали после того, как общественное телерадиовещание Швеции SVT написало о том, что через счета банков Swedbank и эстонского филиалаDanske прошло минимум 40 миллиардов шведских крон, то есть около 3,8 милларда евро сомнительного происхождения.