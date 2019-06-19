Руководство Swedbank отбивается от вопросов и ждет результатов внутреннего расследования

Руководитель Swedbank Eesti Роберт Китт и финансовый директор банка Вайко Таммевяли из-за скандала, связанного с отмыванием денег, потеряли свои должности так же неожиданно, как и исполнительный директор группы Биргитте Боннесен, пишет Postimees.
В понедельник вечером Swedbank выдал вызвавшее удивление сообщение о том, что совет со дня отозвал доверенности руководителя банка Роберта Китта и финансового директора учреждения Вайко Таммевяли. Более того, из совета банка ушел и совершивший прежде головокружительный карьерный прыжок в Swedbank Прийт Перенс. На следующий день обещали объяснить общественности произошедшие перемены, но лаконичная пресс-конференция вызвала больше вопросов, чем дала ответов. Председатель совета Swedbank Eesti Шарлотте Элснитц на каждый вопрос повторяла, что решения были обусловлены идущим внутренним расследованием, которое касается прозвучавших в СМИ подозрений в отмывании денег, а поскольку расследование еще не завершено, больше информации предоставить не могут. Кроме этого твердили, что самым главным для банка являются эстонский рынок и эстонский клиент.
Китт и Таммевяли – чьи полномочия, конечно, отозваны, но которые по-прежнему получают зарплату в банке – сказали, что решение появилось неожиданно. Таммевяли, который до вступления в должность финансового директора руководил в Swedbank Eesti приватным банкингом, сказал, что выбор членов правления, их отзыв и приостановление манданта – это задача совета и собственника: «Вдруг в этот момент, как им казалось, это было необходимым шагом? Это обычная задача собственника, когда есть мнение, что изменения необходимы». На вопрос, объяснили ли ему результаты внутреннего расследования, на основании которых было принято решение, Таммевяли четко отвечать не захотел: «У меня нет детальной информации о результатах внутреннего расследования».
Таммевяли руководил отделом приватного банкинга в период 2009-2014 годов, то есть в то время, когда по информации шведского общественного телерадиовещания SVT через Swedbank перемещались деньги сомнительного происхождения. Сравнивая уголовное дело, возбужденное в отношении Danske Eesti, в рамках которого прокуратура предъявила подозрения в отмывании денег как тогдашнему руководителю приватного банкинга, так и работникам отдела, возникает вопрос, не может ли отстранение Таммевяли от должности быть связано с работой тогдашнего приватного банкинга? «Я считаю, что будет лучше, если вы зададите этот вопрос председателю совета или новому председателю правления. Они лучше могут прокомментировать эту историю».
Роберт Китт сказал, что не может прокомментировать решение совета: «Место руководителя Swedbank сопряжено с тем риском, что в любой момент совет можно пригласить тебя на разговор и лишить доверенности. Они не должны это объяснять». На вопрос, действительно ли ему не объяснили причин лишения доверенности, Китт ответил, что разговор, конечно, был, но обо всем этом нужно спрашивать у председателя совета.
Уход члена совета и работника банка Прийта Перенса вызывает еще больше вопросов. Насколько известно, в критические 2008-2014 годы Перенс руководил Swedbank Eesti. Когда у председателя совета Элнитц поинтересовались причиной ухода Перенса, она сказала, что не хочет вдаваться в детали: «Важно сказать, что он ушел из банка, и он ушел из совета». На вопрос, подал ли Перенс заявление об уходе сам, руководитель совета ответила утвердительно.
Новым руководителем Swedbank Eesti совет выбрал Олави Леппа, который до сих пор был руководителем по рискам. Лепп сказал, что для него это было неожиданным решением, а потому времени для оценок было мало: «Принять решение было несложно, поскольку раньше я был членом правления».
Рокировка получила одобрение со стороны Финансовой инспекции
По оценке Финансовой инспекции, решение Swedbank показывает, что банк активно занимается управлением рисками, а возможные упущения пытаются прояснять самостоятельно и в сотрудничестве с надзирающими учреждениями.
«Swedbank заранее согласовал данные решения с Финансовой инспекцией, что в плане таких важных вопросов является хорошим тоном», - сказал BNS председатель правления инспекции Килвар Кесслер.
«В феврале этого года эстонская и шведская финансовые инспекции сообщили, что возбудили надзорное производство в отношении Swedbank. Окончательные оценки мы сформулируем к осени 2019 года», - сказал Кесслер. Производство начали после того, как общественное телерадиовещание Швеции SVT написало о том, что через счета банков Swedbank и эстонского филиалаDanske прошло минимум 40 миллиардов шведских крон, то есть около 3,8 милларда евро сомнительного происхождения.
Место потерял и исполнительный директор Swedbank
В конце марта Swedbank отозвал с занимаемой должности исполнительного директора банка Биргитте Боннесен. Последней каплей для совета банка стало сделанное Бюро по расследованию экономических преступлений Швеции заявление о том, что кроме утечки внутренней информации крупным акционерам, банк подозревают во введении в заблуждение биржи и общественности.
Предположительно три крупнейших акционера - Folksam, Alecta и AMF – были против того, чтобы Боннесен оставалась на своем посту, и они потребовали ее отставки.
Уволенная Биргитте Боннесен дала короткое интервью шведской газете Expressen, в котором сказал, что чувствует, что ни в чем не ошиблась.
«Я проработала в банке более 30 лет и горжусь всем тем, что я сделала. Абсолютно!» - сказала она.
Генеральный прокурор Департамента расследований экономических преступлений Швеции Томас Лангрот сообщил 27 февраля, что решил начать предварительное расследование по делу Swedbank, поскольку подозревает банк в разглашении внутренней информации без разрешения. Спустя лишь месяц сообщили, что банк подозревают в широкомасштабном обмане.