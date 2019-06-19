Ср, 19.06.2019
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  • На следующей неделе начнется реконструкция многострадального перекрестка Пярнамяэ-теэ и Мууга-теэ

На следующей неделе начнется реконструкция многострадального перекрестка Пярнамяэ-теэ и Мууга-теэ

Перекресток Мууга-теэ и Пярнамяэ-теэ.

ФОТО: Google Maps

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства во вторник, 25 июня, начнутся работы по реконструкции перекрестка Пярнамяэ-теэ и Мууга-теэ.

Цель работ – улучшить движение на перекрестке, создать более безопасные условия для пешеходов и велосипедистов, а также реконструировать имеющуюся дорогу и привести в порядок озеленение, говорится в сообщении Маардуской горуправы. В ходе работ на перекрестке установят светофор; для поворота направо на Мууга-теэ создадут 160-метровую полосу, а налево – 85-метровую.

Регулируемый пешеходный переход будет установлен в 11 метрах от перекрестка. Для пешеходов и велосипедистов на Мууга-теэ создадут островок безопасности. Для удобства слабовидящих пешеходов установят тактильную плитку. Улицы будут освещены при помощи LED-технологий.

Проектную документацию для реконструкции составила фирма Teedeprojekt OÜ. Работы осуществляет AS TREF Nord. Договорная стоимость работ составляет 554 800 евро. Срок окончания работ – 30 сентября 2019 г.

Во избежание возникновения пробок участников движения призывают по возможности использовать альтернативные маршруты и следить за временными знаками.

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