На следующей неделе начнется реконструкция многострадального перекрестка Пярнамяэ-теэ и Мууга-теэ

Цель работ – улучшить движение на перекрестке, создать более безопасные условия для пешеходов и велосипедистов, а также реконструировать имеющуюся дорогу и привести в порядок озеленение, говорится в сообщении Маардуской горуправы. В ходе работ на перекрестке установят светофор; для поворота направо на Мууга-теэ создадут 160-метровую полосу, а налево – 85-метровую.