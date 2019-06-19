Тартуский университет начинает прием заявок на обучение

20 июня Тартуский университет начинает прием заявок от желающих учиться на программах с эстонским языком обучения. Университет предлагает 53 учебные программы первой степени* и 43 программы магистратуры.
Университет напоминает, что на магистрских программах есть возможность учиться заочно, что может подойти для работающих людей.
Университет принимает заявления через систему SAIS до полуночи 4 июля. Подать заявление и дополнительные документы можно также на месте в Тарту по адресу Юликооли 20–320, а также в колледжах Нарвы, Пярну, Академии культуры Вильянди и представительстве в Таллинне.
Документы об окончании среднего образования нужно предоставить в том случае, если оно было получено в Эстонии до 2004 года.
- С 20 июня по 4 июля проходит прием заявлений и документов
- Вступительные экзамены проходят 8-13 июля
- Список поступивших будет известен 15 июля
- После 15 июля в течение двух дней следует подтвердить свое намерение учиться в Тартуском университете
- 2 сентября начнется учебный год
*53 учебные программы первой степени включают в себя программы бакалавриата, прикладного высшего образования и интегрированного.
В мировом рейтинге высших учебных заведений QS World University Rankings Тартуский университет занимает 301-е место. По сравнению с прошлым годом вуз заметно улучшил свой результат, перепрыгнув сразу 20 мест.