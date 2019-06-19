Тартуский университет начинает прием заявок на обучение

Университет напоминает, что на магистрских программах есть возможность учиться заочно, что может подойти для работающих людей.

Университет принимает заявления через систему SAIS до полуночи 4 июля. Подать заявление и дополнительные документы можно также на месте в Тарту по адресу Юликооли 20–320, а также в колледжах Нарвы, Пярну, Академии культуры Вильянди и представительстве в Таллинне.

Документы об окончании среднего образования нужно предоставить в том случае, если оно было получено в Эстонии до 2004 года.

С 20 июня по 4 июля проходит прием заявлений и документов

Вступительные экзамены проходят 8-13 июля

Список поступивших будет известен 15 июля

После 15 июля в течение двух дней следует подтвердить свое намерение учиться в Тартуском университете

2 сентября начнется учебный год

*53 учебные программы первой степени включают в себя программы бакалавриата, прикладного высшего образования и интегрированного.