Ср, 19.06.2019
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Обанкротившийся производитель тяжелой техники выкуплен и набирает новых работников

E-Profiili tootmishooned.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Подконтрольное Калле Куузику паевое товарищество AKG Lootsi OÜ во вторник приобрело имущество обанкротившейся в прошлом году фирмы E-Profiil, включая производственные единицы в Юлемисте и Северном порту Палдиски, пишет Postimees.

По словам Куузика, следующим вызовом будет наем работников, чтобы восстановить мощности крупнейшего в Эстонии производителя и экспортера в области тяжелой промышленности и машиностроения. Еще в 2017 году годовой оборот продаж E-Profiil достигал 25 млн евро, а на предприятии работало свыше 300 человек.

"Мы безусловно собираемся продолжать сотрудничество со своими прежними партнерами в Норвегии и Финляндии, а вдобавок к этому хотим выйти на рынки Германии и Голландии", - сказал Куузик в пресс-сообщении. 

По его словам, производство предполагается возобновить в июле, а первые поставки клиентам намечены на конец текущего года. 

"Наша цель - производство в две смены, для чего мы активно набираем работников", - пояснил Куузик.

E-Profiil производит в основном большие установки, от которых требуется высокая точность в работе - например, судовые краны, ветрогенераторы и устройства для атомных электростанций.

"Несомненно, мы планируем для обеспечения конкурентоспособности предприятия выйти со своей продукцией на новые рынки в Европе и Азии", - добавил Куузик.

Имеющее почти 20-летнюю историю предприятие E-Profiil было объявлено банкротом в 2018 году, когда было решено,  что компания будет работать до тех пор, пока не распродадут все имущество. Сегодняшняя сделка по сути означает, что предприятие продолжит работу.

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