Обанкротившийся производитель тяжелой техники выкуплен и набирает новых работников

По словам Куузика, следующим вызовом будет наем работников, чтобы восстановить мощности крупнейшего в Эстонии производителя и экспортера в области тяжелой промышленности и машиностроения. Еще в 2017 году годовой оборот продаж E-Profiil достигал 25 млн евро, а на предприятии работало свыше 300 человек.

"Мы безусловно собираемся продолжать сотрудничество со своими прежними партнерами в Норвегии и Финляндии, а вдобавок к этому хотим выйти на рынки Германии и Голландии", - сказал Куузик в пресс-сообщении.

По его словам, производство предполагается возобновить в июле, а первые поставки клиентам намечены на конец текущего года.

"Наша цель - производство в две смены, для чего мы активно набираем работников", - пояснил Куузик.

E-Profiil производит в основном большие установки, от которых требуется высокая точность в работе - например, судовые краны, ветрогенераторы и устройства для атомных электростанций.

"Несомненно, мы планируем для обеспечения конкурентоспособности предприятия выйти со своей продукцией на новые рынки в Европе и Азии", - добавил Куузик.