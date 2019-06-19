Ср, 19.06.2019
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Таллинн и Хельсинки будут создавать экоострова: что это значит и сколько стоит?

Остро Аэгна

ФОТО: Raigo Pajula / Scanpix

Таллинн хочет принять участие в проекте Европейского союза "Экологические острова", цель которого превратить два острова – Аэгна и Васиккасаари – в популярные места экотуризма, щадящего природу, независимо от размера туристического потока. Острова находятся на территории будущего Талсинки, единого городского пространства столиц Эстонии и Финляндии.

Раэпресс сообщает, что Таллинская городская управа предложила городскому собранию принять участие в проекте Евросоюза "Экологические острова" (Urban Eco Islands).

«Финансирование за счет Евросоюза дает возможность осовременить условия жизни и отдыха на острове Аэгна, привести в соответствие с современными нормами обработку отходов там. Надеемся начать уже нынешней осенью, после окончания летнего сезона, и провести основные обновления в течение следующего года. Планируем также провести опрос посетителей острова, чтобы лучше узнать, что им там необходимо", – пояснил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В рамках проекта на острове будет создан пункт обработки отходов, установлены новые инфостенды, указатели, при необходимости созданы дощатые тропы, оберегающие природу.

Проект создания умных и привлекательных городских островов для формирования новой туристической концепции и единого, состоящего из двух частей туристического центра двух городов рассчитан до 31 марта 2021 года. Ведущий его партнер – Хельсинки. Таллинн в лице Кесклиннаской районной управы – один из рядовых партнеров вместе с Таллинским центром Стокгольмского института окружающей среды и "Forum Virum Helsinki".

Стоимость проекта – 1 093 705 евро. Доля участия Таллинна составляет 215 020 евро, но из городского бюджета будут выделены только 32 253 евро, остальные 182 767 евро покроет зарубежная субсидия.

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