В детских садах Кесклинна появятся тревожные кнопки для защиты от неадекватных гостей

«Претворение в жизнь договора, подписанного с фирмой Articard, существенно повысит безопасность детей и работников детских садов в нашем районе. На данный момент тревожные кнопки уже установлены в большинстве детских садов Кесклинна. Оставшиеся детсады получат кнопки к концу июня. Если в детском саду возникнет необходимость вызвать помощь, то нажав на кнопку можно отправить сигнал в центр тревоги и на место приедет ближайший патруль. Кнопка будет работать 24/7, т.е. круглосуточно», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.