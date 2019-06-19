Ср, 19.06.2019
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В детских садах Кесклинна появятся тревожные кнопки для защиты от неадекватных гостей

Ida-Niidu lasteaed.

ФОТО: Irina Mägi

Во всех муниципальных детских садах таллиннского района Кесклинн к концу июня будут установлены тревожные кнопки, которые позволяют оперативно вызвать помощь в случае экстренной ситуации, говорится в пресс-сообщении  управы района.

«Претворение в жизнь договора, подписанного с фирмой Articard, существенно повысит безопасность детей и работников детских садов в нашем районе. На данный момент тревожные кнопки уже установлены в большинстве детских садов Кесклинна. Оставшиеся детсады получат кнопки к концу июня. Если в детском саду возникнет необходимость вызвать помощь, то нажав на кнопку можно отправить сигнал в центр тревоги и на место приедет ближайший патруль. Кнопка будет работать 24/7, т.е. круглосуточно», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

Управа района Кесклинн покроет расходы на покупку и установку необходимого оборудования, его обслуживание, а также вызов патруля. Всего тревожные кнопки появятся в 24 муниципальных детских садах района Кесклинн. 

Решение создать возможность оперативного реагирования в случае возникновения опасности для детей и работников детского сада было принято после инцидента в прошлом году, когда на территорию детского сада "Марди" проник неадекватно ведущий себя мужчина. 

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