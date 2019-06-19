Фото: автомобиль с уснувшим водителем врезался в дерево, пятерых доставили в больницу

Сегодня, 19 июня, около 5:00 центр тревоги получил сообщение, что в волости Муствеэ в Йыгевамаа произошло ДТП. По первоначальным данным, водитель ехавшего из Тарту по направлению к Йыхви автомобиля Ford Galaxy уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Водитель проснулся в последний момент и попытался вернуть машину на свою полосу, но из-за резкого маневра окончательно потерял управление. Это привело к тому, что Ford Galaxy съехал с дороги и врезался в дерево, пишет Tartu Postimees.