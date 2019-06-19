"Отпустите меня домой": Неймар решил уйти из "Пари Сен-Жермен"

«Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить», — приводит слова Неймара championat.com со ссылкой на Mundo Deportivo. Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн.

В ходе пребывания форварда в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в Испанию. Сообщалось, что на бразильца помимо «Барселоны» претендует и мадридский «Реал».